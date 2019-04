Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizist stellt flüchtigen Unfallfahrer

Sankt Augustin (ots)

Am 31.03.2019 gegen 00:30 Uhr erschienen Zeugen bei der Polizeiwache in Sankt Augustin. Sie teilten mit, dass soeben ein VW-Transporter an der nahe gelegenen Kreuzung gegen einen Ampelmast geprallt sei. Sofort eilte ein Beamter der Wache zur Unfallstelle an der Arnold-Janssen-Straße, wo der Unfallfahrer gerade versuchte, zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Der Polizist konnte die Flucht verhindern und den alkoholisierten Fahrer festnehmen. Laut der Zeugenangaben war der Mann in dem silberfarbenen Transporter mit ausländischem Kennzeichen auf der Hennefer Straße in Richtung der Arnold-Janssen Straße gefahren. Er hatte die Kreuzung der Bonner Straße trotz Rotlicht zeigender Ampel überquert und war in Schlangenlinien gefahren. An der Kreuzung Rathausallee/Arnold-Janssen-Straße war der Wagen plötzlich nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Ampelmast geprallt. Der Atemalkoholtest des 28-Jährigen mit Wohnsitz im Ausland ergab einen Wert von 1,2 Promille. Zusätzlich zeigte ein Drogenvortest den Konsum von Cannabis und Amphetamin an. Zum Nachweis des Alkohol- und Drogenkonsums musste der 28-Jährige zwei Blutproben abgeben. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Transporter musste mit erheblichen Schäden abgeschleppt werden. Die Ampel blieb funktionstüchtig. Das Verkehrskommissariat ermittelt wegen Gefährdung des Straßenverkehrs durch Fahren unter Alkohol und Drogen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell