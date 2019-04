Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher stehlen Geldbörse aus Hallenbad

Windeck (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitagabend und Samstagmorgen (29. und 30.03.2019) in ein Hallenbad an der Bergische Straße in Windeck-Dattenfeld eingebrochen. Der oder die Täter hebelten ein Toilettenfenster des Hallenbades auf und gelangten durch einen Flur in den Schwimmmeisterraum. Dort entwendeten sie eine Geldbörse mit rund 680 Euro Bargeld. Der Sachschaden am Fenster beträgt rund 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen, die zwischen 23:30 Uhr am Freitagabend und 08:40 Uhr am Samstagmorgen etwas Verdächtiges beobachtet haben. Hinweise an die Polizeiwache Eitorf unter Tel.: 02241-541 3421. (fh)

