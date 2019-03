Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer gerät in Gegenverkehr

Ruppichteroth (ots)

Am Freitagmorgen (29.03.2019) gegen 08.20 Uhr ging auf der Leitstelle der Polizei die Meldung ein, dass ein Motorradfahrer auf der Landstraße 86 (L86) in Höhe der Ortslage Ruppichteroth-Hänscheid gegen einen Kleintransporter gefahren sei. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst eilten die Beamten der Polizeiwache Eitorf zur Unfallstelle. Nach bisherigem Ermittlungsstand war der 55-jährige Fahrer des BMW Motorrades auf der L86 von Schönenberg in Richtung Hänscheid gefahren. Nach seinen Angaben war er in einer Rechtskurve aufgrund eines Fahrfehlers nach links in den Gegenverkehr geraten. Dort prallte er gegen einen entgegenkommenden Kleinlaster und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich der Biker aus Neunkirchen-Seelscheid schwer und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Seine vier Wochen alte Enduro wurde erheblich beschädigt. Der 52-jährige Fahrer des weißen Mercedes Transporters kam mit dem Schrecken davon. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 30.000 Euro. Während der Unfallaufnahme sperrte die Polizei die L86 für rund 90 Minuten. Der Verkehr wurde abgeleitet. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell