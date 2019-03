Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unter Alkohol Vorfahrt missachtet

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am 28.03.2019 gegen 05:40 Uhr war ein 48-jähriger Fahrer eines Motorrollers in Neunkirchen-Seelscheid auf der Ohliger Straße bei Oberdorst unterwegs. Der Neunkirchen-Seelscheider wollte die Frauenstraße in Richtung der Heidestraße überqueren. Dabei missachtete er die Vorfahrt einer 50-jährigen Frau aus Neunkirchen-Seelscheid, die sich mit ihrem Pkw vorfahrtberechtigt auf der Frauenstraße von links näherte. Es kam im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß, wobei der Rollerfahrer stürzte und sich leicht verletzte. Die zur Unfallaufnahme eingesetzten Polizisten bemerkten Alkoholgeruch im Atem des 48-Jährigen. Das Alkoholtestgerät zeigte einen Wert von fast zwei Promille an. Der Zweiradfahrer musste die Beamten zur Blutprobe auf die Wache begleiten. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An der Unfallstelle musste die Feuerwehr noch ausgelaufene Betriebsstoffe beseitigen. Der Sachschaden wird auf etwa 1500,- Euro geschätzt.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell