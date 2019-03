Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Fahrer verliert Kontrolle im Kreisverkehr

Siegburg (ots)

Am 26.03.2019 gegen 20:00 Uhr war ein 35-jähriger Troisdorfer mit seinem BMW der 3er Serie in Siegburg auf der Wilhelmstraße in Richtung der Industriestraße unterwegs. Auf dem Beifahrersitz des BMW saß eine 30-jährige Kölnerin. Laut Zeugenangaben überquerte der Troisdorfer mit überhöhter Geschwindigkeit den Kreisverkehr in Höhe "Zur Rhein-Sieg Halle" geradeaus, statt den Fahrbahnbogen zu durchfahren und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen einen geparkten Pkw am Fahrbahnrand. Anschließend kollidierte der BMW mit einem weiteren geparkten Wagen. Durch diesen Aufprall drehte sich der Pkw des 35-Jährigen noch um die eigene Achse, ehe er zum Stillstand kam. Die Beifahrerin im Unfallwagen wurde verletzt. Ihr Fuß war im Fahrzeug eingeklemmt. Nach ihrer Befreiung durch Rettungskräfte musste sie im RTW ins Krankenhaus gebracht werden. Bei dem Fahrer stellten die Polizisten während der Unfallaufnahme Alkoholkonsum fest. Mehr als 0,5 Promille zeigte das Testgerät an. Der 35-Jährige musste auf der Siegburger Wache eine Blutprobe und den Führerschein abgeben. Sein BMW und eines der angefahrenen Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf mehr als 15000,- Euro geschätzt.(Ri)

