Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Öffentlichkeitsfahndung: Geld mit geklauter Bankkarte abgehoben

Siegburg (ots)

Am 24.11.2018 wurde das Wohnmobil einer Frau aus Ennepetal in Siegburg aufgebrochen. Das Fiat-Reisemobil war auf einem Parkplatz an der Zeithstraße geparkt. Aus dem Fahrzeug wurde unter anderem auch die Geldbörse mit Bankkarten der Eigentümerin gestohlen. Um 23.37 Uhr kam es zur Abhebung eines kleinen dreistelligen Geldbetrags mit einer der gestohlenen Bankkarten an einem Geldautomat an der Luisenstraße. Bei der Geldabhebung wurde der mutmaßliche Täter aufgenommen. Mit der entwendeten Bankkarte erfolgten nach Mitternacht noch weitere Geldabhebungen in Lohmar. Mit richterlichem Beschluss wird ein Bild der Überwachungsanlage der Bank zur Öffentlichkeitsfahndung freigegeben. Wer ist der abgebildete Mann? Hinweise an die Polizei Siegburg unter der Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

