Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unaufmerksamkeit als mutmaßliche Unfallursache

Lohmar/Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Zweimal mussten Siegburger Polizisten am Montag (25.03.2019) zu Auffahrunfällen mit verletzten Autofahrern ausrücken. Um 07.30 Uhr fuhr eine 31-jährige Bonnerin mit ihrem silberfarbenen Ford auf der Bundesstraße 484 (B484) von Lohmar in Richtung Overath. In Höhe der Einmündung "Am Aggerbogen" in der Ortslage Wahlscheid übersah sie den stehenden Daihatsu einer 63-jährigen Autofahrerin aus Sankt Augustin und fuhr ungebremst auf. Die Sankt Augustinerin wollte von der B484 nach links in die Straße "Am Aggerbogen" abbiegen, musste aber aufgrund Gegenverkehrs verkehrsbedingt anhalten und warten. Die 31-jährige Bonnerin wurde bei der Kollision schwer verletzt und kam ins Krankenhaus. Warum sie auf den stehenden schwarzen Wagen aufgefahren war, konnte sie nicht erklären. Eine Ablenkung durch ein Smartphone spielte nach ersten Ermittlungen augenscheinlich keine Rolle. Der schwer beschädigte Ford musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf circa 5.000 Euro geschätzt. Auf der B484 kam es bis 08.40 Uhr zu Beeinträchtigungen durch die Unfallaufnahme. Ein weiterer Auffahrunfall ereignete sich dann gegen 14.50 Uhr auf der Bundesstraße 56 (B56) in Neunkirchen-Seelscheid in Höhe der Ortslage Straßen. Dabei wurde ein 20-jähriger Autofahrer aus Neunkirchen-Seelscheid schwer verletzt. Die Insassen des anderen beteiligen Autos, eine 32-jährige Mutter und ihr knapp drei Jahre alter Sohn verletzten sich leicht. Der 20-jährige VW-Fahrer war auf der B56 aus Richtung Pohlhausen in Richtung Siegburg gefahren. In Höhe der Drei-Kronen-Straße wollte er nach links abbiegen. Aufgrund von Gegenverkehr musste er auf der B56 anhalten. Die 32-Jährige aus Neunkirchen-Seelscheid bemerkte diesen Vorgang zu spät und fuhr mit ihrem Opel Familien-Van auf den stehenden Kleinwagen auf. Durch den heftigen Aufprall wurde der VW des 20-Jährigen nach rechts auf den Grünstreifen neben der Fahrbahn geschleudert. Der junge Mann kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die junge Mutter und ihr Kind waren äußerlich unverletzt, wurden aber zur Vorsicht ebenfalls ins Krankenhaus gefahren. Beide Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird mit 7.500 Euro angegeben. Die Unfallaufnahme dauerte rund 30 Minuten und sorgte auf der B56 zu Verkehrsbehinderungen. (Bi)

