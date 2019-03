Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Fleischerei und Ärztehaus

Hennef (ots)

In der Nacht von Freitag (22.03.2019) auf Samstag (23.03.2019) waren Geschäftseinbrecher in Hennef-Uckerath unterwegs. Durch gezieltes Ansetzen eines Hebelwerkzeuges öffneten die Täter die Eingangstür einer Metzgerei an der Westerwaldstraße und stahlen aus den Spinden im Büro Bargeld. Zuvor hatten die Einbrecher erfolglos versucht, den rückwärtigen Mitarbeitereingang aufzubrechen. Einen missglückten Aufbruchsversuch stellte eine Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis im Ärztezentrum an der Günter-Landsknecht-Straße fest. Die Eingangstür des Geschäftshauses ließ sich nicht mehr öffnen. Am Rahmen der Tür waren mehrere Hebelmarken zu sehen. Die Praxen und Geschäfte im Ärztehaus wurden nicht angegangen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, lässt sich derzeit lediglich vermuten. Hinweise nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

