Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: "Schubverband" an Unfall beteiligt

Ruppichteroth (ots)

Zwei 17 und 18 Jahre alte Jugendliche hatten am Samstagmittag (23.03.2019) den großartigen Einfall, einen nicht fahrbereiten Motorroller von Ruppichteroth-Niederlückerath nach Bornscheid zu überführen. Während der 18-Jährige auf dem teilzerlegten Motorroller saß, der auf einem fahrbaren Montageständer aufgebockt war, schob der 17-Jährige, der eine Peugeot Mofa fuhr, ihn mit dem Fuß vor sich her. Beim Abbiegen nach links in eine Hofeinfahrt kollidierte das Gespann mit dem Mercedes-SUV eines 66-jährigen Eitorfers, der in diesem Moment in gleicher Richtung an ihnen vorbeifuhr. Es kam bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur zu einem Sachschaden in Höhe von circa 2.600 Euro. Ob die jungen Männer das Linksabbiegen durch rechtzeitiges Blinken angekündigt hatten ist unklar, da gingen die Meinungen der Unfallbeteiligten auseinander. An beiden Motorrollern wurden umfangreiche technische Veränderungen an Fahrwerk, Motor und Auspuffanlage vorgenommen. Die Beamten ließen die Zweiräder zur weiteren Begutachtung sicherstellen und abschleppen. Das Verkehrskommissariat ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, da die beiden jungen Männer lediglich im Besitz von Mofaprüfbescheinigungen sind. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell