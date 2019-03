Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten und zwei leichtverletzten Personen.

Siegburg (ots)

Zum Unfallzeitpunkt befuhr ein 59-jähriger PKW-Führer aus Köln die B56, aus Fahrtrichtung Sankt Augustin kommend, in Fahrtrichtung Much. Unmittelbar vor der Einmündung der Zeithstraße fuhr der 59-jährige auf das vor ihm fahrende Fahrzeug, einer 21-jährigen Frau aus Lohmar auf. Durch den Zusammenstoß geriet das Fahrzeug der jungen Frau in den Gegenverkehr und stieß dort mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Diese Fahrzeug wurde von einer 31-jährigen Frau aus Neunkirchen-Seelscheid gelenkt. Die beiden Frauen wurden durch den Verkehrsunfall schwer verletzt. Ein im Fahrzeug der 31-jährigen befindliches, acht Monate altes Kleinkind und der 59-jährige Kölner wurden leicht verletzt. Es entstand ein beträchtlicher Sachschaden, die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(Lu)

