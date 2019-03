Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Falsche Polizisten durch falsche Bankangestellte ersetzt

Ruppichteroth/Eitorf (ots)

Ein scheinbar neues Betrugsphänomen hat Einzug im Zuständigkeitsbereich der Polizei Rhein-Sieg gehalten. Am Montag (18.03.2019) wurde eine 88-jährige Frau aus Ruppichteroth von einem falschen Bankangestellten um 2.000 Euro betrogen. Unter dem Vorwand, dass die Bankkarte ausgetauscht werden müsse, erschien der unbekannte Täter an der Haustür der Seniorin. Im Rahmen des Kartentauschs erlangte der falsche Bankmitarbeiter die Bankkarte der 88-Jährigen und erfragte die dazugehörige Geheimnummer. Mit Karte und PIN suchte der Betrüger umgehend einen Geldautomaten auf und hob 2.000 Euro vom Konto der 88-Jährigen ab. Als der Seniorin dämmerte, dass sie betrogen worden war, ließ sie ihre Bankkarte sperren - leider war es da schon zu spät. Eine weitere Tat gab es in Eitorf. Mit der gleichen Masche erbeutete der Täter dort 1.500 Euro. Der Trickbetrüger wird als großer und schlanker Mann mit schwarzen Haaren beschrieben. Der Brillenträger trug eine dunkelblaue Steppjacke und sprach akzentfrei Deutsch. Hinweise zum Täter nimmt die Polizei in Eitorf unter der Telefonnummer 02241 541-3421 entgegen. Bitte beachten Sie: Bankmitarbeiter machen keine Hausbesuche und holen Bankkarten ab oder erfragen Geheimnummern (PIN). Der Austausch von Bankkarten wird niemals an der Haustür abgewickelt. Besonders dreiste Betrüger kündigen den Besuch eines Bankangestellten sogar vorher telefonisch an. In allen Fällen gilt: Lassen Sie keine Fremden in ihre Wohnung. Machen Sie keine Angaben zu persönlichen Dingen. Ziehen Sie eine Vertrauensperson zu Rate. Wählen Sie im Zweifelsfall die 110! Sollten Sie Opfer eines Betruges geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei ihrer örtlichen Polizei. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell