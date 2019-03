Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Videobeamer aus Klassenzimmer gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Aus einem Klassenraum der Realschule an der "Alte Marktstraße" in Sankt Augustin haben Einbrecher in der Nacht von Montag (18.03.2019) auf Dienstag (19.03.2019) einen Videobeamer samt Deckenhalterung gestohlen. Die Täter hatten ein Fenster im Erdgeschoss des Schulgebäudes aufgebrochen und waren über eine Mauer in das Klassenzimmer geklettert. Dort demontierten sie den an der Decke befestigten Videoprojektor der Marke Infocus. Beamer und Halterung haben einen Wert von mehreren hundert Euro. Hinweise nimmt die Polizei Sankt Augustin unter der Rufnummer 02241 541-3321 entgegen. (Bi)

