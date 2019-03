Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: B 8 wegen Unfallaufnahme gesperrt

Hennef (ots)

Am 19.03.2019 kam es gegen 12.20 Uhr auf der Buchholzer Straße (B 8) in Hennef zu einem Verkehrsunfall. Eine 50-jährige Frau aus Hennef war mit ihrem Renault Twingo die B 8 von Uckerath in Richtung Hennef gefahren und wollte nach links in die Straße "Dickhausengarten" abbiegen. Ein 49 Jahre alter Mann aus Hennef fuhr einige Fahrzeuge hinter dem Twingo in die gleiche Richtung. Kurz vor der Einmündung Dickhausengarten überholte er zwei vor ihm fahrende PKW, obwohl dies aufgrund der Fahrbahnmarkierung (durchgezogene Linie) nicht zulässig war. Er prallte mit der Front seines Mercedes gegen die linke Seite des abbiegenden Twingo und schob diesen durch eine Hecke gegen den dortigen Briefkasten. Der Schaden an beiden Fahrzeuge wird auf rund 30000 Euro geschätzt, die Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Fahrzeugführer wurden verletzt, die Henneferin wurde vorsorglich mit einem RTW ins Krankenhaus gefahren. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge wurde die Buchholzer Straße für rund 90 Minuten gesperrt. (Kü)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell