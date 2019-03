Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Detektiv schnappt Ladendieb

Siegburg (ots)

Der Ladendetektiv eines Drogeriemarktes an der Holzgasse in Siegburg hat am Montagnachmittag (18.03.2019) einen Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Gegen 14:50 Uhr beobachtete der Ladendetektiv einen jungen Mann, der sich vor einem Regal mit Parfümflakons mehrfach umschaute und einen Gegenstand in seine Hosentasche steckte. Als der Tatverdächtige versuchte, das Geschäft ohne zu bezahlen zu verlassen, sprach der Ladendetektiv den Mann an und führte ihn in sein Büro. In der Hosentasche des Mannes fand er eine Flasche Herrenparfüm im Wert von rund 80 Euro. Die hinzugerufene Polizei nahm den Mann vorläufig fest und brachte ihn auf die Polizeiwache Siegburg. Da der 19-Jährige zwei neuwertige Smartphones dabei hatte, prüften die Beamten, ob es sich dabei ebenfalls um Diebesgut handelt. Dabei entdeckten sie auf einem der Telefone diverse Fotos von Kleidungsstücken, die noch mit Etiketten und Preisschildern versehen waren. Gegen den 19-Jährigen wird nun wegen des Verdachts auf gewerbsmäßigen Diebstahl ermittelt. (fh)

