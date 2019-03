Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nicht ganz so erfolgreiche Einbrecher

Hennef (ots)

Ohne Beute blieben zwei Einbruchsversuche in Geschäfte in der Hennefer Innenstadt am letzten Freitag (15.03.2019). Mit einem 30x30cm großen Gullydeckel versuchten die Täter gegen 01.20 Uhr, die gläserne Eingangstür einer Parfümerie an der Frankfurter Straße einzuwerfen. Sie schleuderten mehrfach das knapp 20 Kg schwere Metallgitter gegen die Tür. Bis auf einigen Kratzer blieb die Eingangstür unversehrt. Einen weiteren Einbruchsversuch gab es am Adenauerplatz in ein Schuhgeschäft. Hier gelang es den Tätern ein circa 50 cm großes Loch in eine Milchglasscheibe zu schlagen. Dummerweise führte der Durchbruch hinter die geschlossenen Regale des Schuhgeschäftes. An dem zerbrochenen Glas konnten die Beamten der Spurensicherung Blutspuren sichern. Der Sachschaden beläuft sich auf mehr als 2.000 Euro. Hinweise zu den Taten nimmt die Polizei in Hennef unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell