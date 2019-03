Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Kind beim Überqueren der Straße angefahren

Eitorf (ots)

Am 15.03.2019 gegen 13:40 Uhr wurde ein 11-jähriger Junge in Eitorf beim Überqueren der Siegstraße angefahren. Der Junge war von der Schule mit einem Taxi abgeholt worden. Der Taxifahrer hielt auf der Siegstraße gegenüber des Hauses Nr. 59 an, um den Schüler aussteigen zu lassen. Laut Zeugen stieg der 11-Jährige durch die seitliche Schiebetür des Mercedes Vito aus und lief hinter dem Taxi her auf die Fahrbahn, ohne den fließenden Verkehr zu beachten. Eine 55-jährige Eitorferin, die in diesem Augenblick mit ihrem Pkw die Siegstraße aus Richtung der Straße "Im Auel" befuhr, konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und der Junge prallte seitlich gegen ihren Audi. Der 11-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt, blieb aber ansprechbar. Die Besatzung eines Rettungswagens behandelte ihn vor Ort, ehe er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Mutter hatte den Unfall aus der Wohnung heraus beobachtet und begleitete ihr Kind.(Ri)

