Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Täter bei Einbruch festgenommen

Sankt Augustin (ots)

Am frühen Sonntagmorgen meldete sich gegen 04.30 Uhr ein Firmeninhaber und teilte mit, dass in seine Werkstatt an der Einsteinstraße eingebrochen werde.

Die entsandten Funkstreifen der Polizeiwachen Sankt Augustin und Troisdorf riegelten das Gelände ab. Nachdem das Licht im Gebäude eingeschaltet wurde, versuchte der Täter zu flüchten. Er konnte beim Verlassen des Geländes festgenommen und dem Polizeigewahrsam in Troisdorf zugeführt werden. Der 39jährige Mann aus Sankt Augustin ist polizeilich bekannt, unter anderem wegen Eigentumsdelikten.

Die weiteren Ermittlungen wurden durch den Kriminalwachdienst übernommen und dauern an. (Th.)

