Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Männer überfallen Spielhallen

Siegburg (ots)

Mit Schlagstöcken bewaffnet haben zwei Täter am Donnerstag (14.03.2019) um kurz vor Mitternacht eine Spielhalle an der Luisenstraße in Siegburg überfallen und einige hundert Euro Bargeld erbeutet. Die beiden maskierten Männer betraten trotz anwesender Gäste die Spielothek am Rande der Siegburger Innenstadt. Einer der Täter trat an die Theke und schlug mit seinem Schlagstock einmal auf die Tischplatte. Er forderte die Angestellte, die hinter der Theke stand, auf, die Kasse zu öffnen und den Inhalt auszuhändigen. Die anwesenden Gäste wurden durch den Lärm auf den Überfall aufmerksam. Sie wurden von den Tätern durch Drohungen mit den Schlagstöcken erfolgreich gezwungen, sich nicht einzumischen. Nachdem die Angestellte die Geldscheine an die Täter übergeben hatte, flüchteten sie in Richtung Innenstadt/Kaiserstraße. Die anschließende Fahndung der alarmierten Polizei verlief bislang ohne Erfolg. Die beiden deutschsprachigen und hellhäutigen Tatverdächtigen sind Mitte 20 Jahre alt und circa 180cm groß. Maskiert waren sie mit einem schwarzen Schal. Einer der Täter trug eine weiße Kappe, ein grün-weiß kariertes Hemd, eine helle Hose, eine blaue Jeans, helle Schuhe und Handschuhe. Sein Mittäter hatte eine braune Kopfbedeckung und trug ein Hemd mit rot-weißen Karos, eine schwarze Hose, eine helle Jacke, helle Schuhe und dunkle Handschuhe. Ein Gast, der kurz vor der Tat gekommen war, gab an, die beiden Tatverdächtigen zuvor im Bereich der Waldstraße/Luisenstraße am Hintereingang einer angrenzenden Gaststätte gesehen zu haben. Die Polizei Siegburg sucht Zeugen. Hinweise an die Rufnummer 02241 541-3121. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell