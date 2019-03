Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Überfall auf Kiosk

Siegburg (ots)

Am Montag (11.03.2019) gegen 17.40 Uhr betrat ein Unbekannter den Kiosk an der Frankfurter Straße in Siegburg und bedrohte eine 21-jährige Angestellte mit einem silberfarbenen Revolver. Mit den Worten "Geld her! Überfall!" forderte er die Tageseinnahmen. Die junge Frau übergab ihm einen mittleren dreistelligen Betrag. Mit der Beute lief der mit einem schwarzen Schal maskierte Täter aus dem Kiosk, überquerte die Frankfurter Straße und floh dann zwischen der Gesamtschule und der Kindertagesstätte in Richtung der Kirche Sankt Elisabeth. Auf der Flucht verlor er einige Geldscheine, die durch einen Zeugen aufgesammelt und an die Polizei übergeben wurden. Die Geldnoten sind zur Spurensicherung sichergestellt worden. Der flüchtige Räuber wird als circa 180cm großer und ungefähr 30 Jahre alter Mann mit schmaler Statur beschrieben. Der hellhäutige Tatverdächtige sprach akzentfrei Deutsch und war mit einer hellen Jeanshose, einer schwarzen Jacke mit Kapuze und schwarzen Turnschuhe bekleidet. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit weißen Applikationen dabei. Die Polizei bittet unter der Telefonnummer 02241 541-3121 um Hinweise zu dem flüchtigen Räuber. (Bi)

