Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zwei Ladendiebe gleichzeitig erwischt

Troisdorf (ots)

Am 11.03.2019 gegen 14:00 Uhr erwischte ein Kaufhausdetektiv in Troisdorf zwei Ladendiebe gleichzeitig. In einem Einkaufsmarkt am Theodor-Heuss-Ring beobachtete der Detektiv einen Mann, der eine Vielzahl von Zigarettenschachteln in seiner Kleidung verstaute. Als der mutmaßliche Dieb ohne zu zahlen in Begleitung eines möglichen Mittäters den Markt verlassen wollte, stellte der Zeuge beide zur Rede und bat sie in sein Büro. Auf der Videoaufzeichnung des Marktes war dann sowohl der Zigarettendiebstahl, als auch der Diebstahl von acht Flaschen Wodka durch den Begleiter erkennbar. Dieser hatte die Flaschen in seinen Rucksack gepackt und ebenfalls ohne zu zahlen den Markt verlassen wollen. Die hinzu gerufenen Polizisten nahmen den 20-Jährigen und den 29-Jährigen, die beide in Bonn gemeldet sind, vorläufig fest. Sie sind bereits mehrfach wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten. Gegen sie wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls ermittelt. Voraussichtlich werden sie am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt.(Ri)

