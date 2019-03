Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Troisdorf (ots)

Am Sa., 09.03.2019, um 21:45 Uhr befuhr ein 22 jähriger Fahrzeugführer aus Nürnberg die Niederkasseler Straße, in Troisdorf-Spich, in Fahrtrichtung Niederkassel. In Höhe der Einmündung Heuser Weg (Ausfahrt des Toom-Marktes) beabsichtigte der 22 jährige sein Fahrzeug zu wenden, um in Fahrtrichtung Troisdorf zurück zu fahren. Derweilen befuhr ein 19 jähriger Fahrzeugführer aus Niederkassel die Niederkasseler Straße in entgegengesetzter Richtung. Beim Wendemanöver kam es zum Zusammenstoß der beiden PKW. Bei dem Verkehrsunfall wurde eine Person leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.(Lu)

