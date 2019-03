Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Grableuchten gefunden - Polizei sucht Tatort

Troisdorf (ots)

In einem Gebüsch am Bahnhof in Troisdorf wurden zwei Grableuchten aus Bronze gefunden, die dort offensichtlich versteckt wurden. Die Polizei vermutet, dass die beiden Friedhofsleuchten gestohlen und dort zur Abholung deponiert waren. Bislang konnte sie noch keinem Tatort zugeordnet werden. Wo sind die abgebildeten Grableuchten gestohlen worden? Hinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

