Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeuge meldet Einbruch in Supermarkt

Ruppichteroth (ots)

Ein Zeuge meldete der Polizei heute Nacht (08.03.2019) gegen 01.10 Uhr verdächtige Personen auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Bröltalstraße in Ruppichteroth. Er gab an, dass die Verdächtigen mit gefüllten Müllsäcken aus dem Lebensmittelmarkt gekommen seien. Mehrere Streifenwagen eilten zu dem Gewerbekomplex, in dem mehrere Einzelhändler angesiedelt sind. Beim Eintreffen der ersten Polizeikräfte waren die Täter bereits spurlos verschwunden. Die sofortige Fahndung nach den Flüchtigen verlief bislang ohne Erfolg. Erste Ermittlungen ergaben, dass drei Unbekannte vermutlich mit einem Brecheisen die Eingangstür zum Supermarkt aufgehebelt hatten. Im Kassenbereich räumten sie Zigaretten in Müllsäcke. Anschließend gingen die drei Männer zu einem PKW, mit dem sie offensichtlich gekommen waren, und flüchteten unerkannt. Zur Höhe der Beute liegen noch keine näheren Informationen vor. Insgesamt hat die Tat nur wenige Minuten gedauert. Die drei Unbekannten sind schlanke Männer, die dunkel gekleidet waren. Sie trugen Pullover, deren Kapuzen sie über die Köpfe gezogen hatten. Nähere Angaben zu dem benutzten PKW liegen nicht vor. Hinweise an die Polizei in Eitorf unter der Telefonnummer 02241 541-3421. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell