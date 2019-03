Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Signalleuchten von LKW gestohlen

Sankt Augustin (ots)

Bei ihrem Diebeszug durch die Fahrzeughallen des Landesbetriebs Straßen NRW zwischen Sonntag (03.03.2019) und Dienstag (05.03.2019) haben Diebe insgesamt 14 Rundumleuchten und 5 Frontblitzer entwendet. Die Täter waren auf bislang unbekannte Weise auf das Betriebsgelände an der Bülsenstraße in Sankt Augustin gelangt. Sie fanden eine unverschlossene Tür zur Fahrzeughalle des Straßenbetriebes. In der Halle bauten sie fachmännisch die LED-Blitzer aus den Frontverkleidungen verschiedener Baufahrzeuge aus. Genauso fachmännisch und mit Hilfe einer Leiter stahlen sie die gelben Rundumleuchten von den Dächern der Fahrzeuge. Anschließend verließen sie das Betriebsgelände durch eine Notausgangstür. Der gesamte Schaden wird auf circa 6.000,- Euro geschätzt. Zeugen, die etwas Verdächtiges im Zusammenhang mit dem Diebstahl bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Sankt Augustin unter der Telefonnummer 02241 541-3321 zu melden. (Bi)

