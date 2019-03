Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Nachtrag zu "Polizei fahndet nach mutmaßlichem Brandstifter" Öffentlichkeitsfahndung nach Brandstiftung

Nachdem am 06.03.2019 ein 30-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Siegburger Alfred-Keller-Straße im Verdacht steht, den Brand in seiner Wohnung selbst gelegt und damit Menschen gefährdet zu haben, erließ das Siegburger Amtsgericht einen Haftbefehl gegen 30-jährigen Davide P. Darüber hinaus verfügte der Amtsrichter eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos des Flüchtigen. Der Gesuchte ist des besonders schweren Falls der Brandstiftung dringend tatverdächtig. Die Kripo fragt: Wer kann Hinweise zum Aufenthaltsort des Mannes geben? Wer kennt Kontaktpersonen von Davide P.? Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-4141 entgegen.(Ri)

