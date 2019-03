Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei fahndet nach mutmaßlichem Brandstifter

Siegburg (ots)

Am 06.03.2019 gegen 09:45 Uhr wurde eine Rauchentwicklung aus einer Erdgeschosswohnung an der Alfred-Keller-Straße gemeldet. Die Einsatzkräfte hatten Schwierigkeiten, in die betroffene Wohnung zu gelangen, weil das Schloss der Zugangstür mit Flüssigklebstoff verklebt war. Auch die Schlösser der Innentüren waren zugeklebt. Als Brandentstehungsort stellte sich ein eingeschalteter Küchenherd heraus, auf dem sich Papier entzündet hatte. Nach den Gesamtumständen besteht der Verdacht, dass der bereits polizeibekannte 30-jährige Bewohner, gegen den eine Zwangsräumung verfügt wurde, den Brand selbst herbeigeführt hat und dann geflüchtet ist. In dem Zusammenhang hatte er bereits kürzlich den Immobilienverwalter des Hauses bedroht. Glücklicherweise war der Brand frühzeitig entdeckt worden und die Bewohner des Mehrparteienhauses blieben nach aktuellem Kenntnisstand unverletzt. Nach dem 30-Jährigen wird derzeit intensiv gefahndet. Im Zuge der Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Gesuchte kurz zuvor vor dem Immobilienbüro des Hausverwalters in der Mühlenstraße erschienen war. Mit einem Hammer hatte er unter Drohungen gegen eine Scheibe der Büroräume im Erdgeschoss geschlagen und dabei in der anderen Hand ein Pistole gehalten. Als die Scheibe stand hielt, flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Ob es sich bei der Pistole um eine echte Waffe handelte, ist unklar. Die Polizei hat inzwischen die Fahndung nach dem Täter intensiviert. Gegen ihn wird wegen des Verdachts der Brandstiftung, Bedrohung und Sachbeschädigung ermittelt. Der Gesuchte hat eine leicht korpulente Figur und kurze dunkle nach hinten gekämmte Haare. Er trägt einen auffälligen hellblauen Seidenblouson im 80er Jahre Stil. Dazu ein dunkles Shirt und eine dunkle Jeans. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3121 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell