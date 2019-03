Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Leere Bierfässer gestohlen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Den gesteigerten Bierkonsum an Karneval machten sich Täter in der Nacht zu Veilchendienstag (05.03.2019) zunutze, um aus einem Lager "Im Thomasgarten" in Neunkirchen-Seelscheid 30 leere Bierfässer zu stehlen. Die Diebe waren vermutlich über das Dach eines angrenzenden Carports auf das umzäunte und verschlossene Gelände eines Getränkehändlers geklettert. Die Fässer waren auf dem Innenhof auf einer Holzpalette gestapelt. Zum Transport der 10 Liter Pfandfässer müssen sie ein größeres Fahrzeug benutzt haben. Der Pfandgegenwert der Kölschfässer liegt bei 750 Euro. Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizei in Siegburg unter der Telefonnummer 02241 541-3121 entgegen. (Bi)

