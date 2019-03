Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Polizei ermittelt nach Sexualstraftat

Niederkassel (ots)

Am 05.03.2019 gegen 01:15 Uhr wurde die Polizei über eine Vergewaltigung an der Provinzialstraße in Niederkassel-Mondorf informiert. Während das Opfer medizinisch betreut wurde, suchte die Polizei über mehrere Stunden Spuren am Tatort hinter der katholischen Kirche. Die Feuerwehr wurde hinzugezogen, um die Einsatzstelle auszuleuchten. Bei dem Opfer handelt es sich um eine Jugendliche aus Niederkassel, die nach ihrer Schilderung von einem jungen Mann vergewaltigt worden war, den sie zuvor auf einer Karnevalsfeier kennengelernt hatte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei führten am Vormittag des 05.03.2019 zur vorläufigen Festnahme eines 18-jährigen Tatverdächtigen aus Bad Honnef. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen kam er wegen fehlender Haftgründe auf freien Fuß.(Ri)

