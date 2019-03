Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Karnevalist von Ladefläche gefallen

Niederkassel (ots)

Vorsorglich wurde am Karnevalssamstag (02.03.2019) ein 24-jähriger Niederkasseler ins Krankenhaus gebracht, weil er von der Ladefläche eines fahrenden Fahrzeugs gefallen war. In Nachgang an den Karnevalsumzug in Niederkassel-Lülsdorf, war der verletzte 24-Jährige gegen 18.15 Uhr zusammen mit anderen jungen Männern auf der Ladefläche eines Kleintransporters mitgefahren. Der Ford Transporter hatte zuvor am Umzug teilgenommen und wurde von einem 65-jährigen Niederkasseler geführt. Auf der Berliner Straße in Höhe des Schwimmbades stürzte der 24-Jährige aus ungeklärten Gründen von der Ladefläche und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Seine Begleiter kümmerten sich umgehend um den ansprechbaren Verletzten. Eine zufällig vorbei kommende Polizeistreife verständigte einen Rettungswagen und nahm den Vorfall zu Protokoll. Der junge Mann aus Niederkassel kam für weitere Untersuchungen vorsorglich in ein Krankenhaus. Gegen den 65-jährigen Fahrer wird wegen des Verdachtes der fahrlässigen Körperverletzung im Straßenverkehr ermittelt. Grundsätzlich ist der Transport von Personen auf Ladeflächen von Fahrzeugen und Anhängern nicht zulässig. Mögliche Ausnahmen von der Vorschriften gelten nur während des Karnevalumzugs, nicht bei der An- und Abfahrt. (Bi)

