Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Rosenmontagszüge im Gebiet der Polizei Rhein-Sieg ohne besondere Vorkommnisse - Vorläufige Bilanz der Polizei

Siegburg (ots)

Am heutigen Tage (04.03.2019) begleitete die Polizei Rhein-Sieg insgesamt 19 Karnevalsumzüge in ihrem Zuständigkeitsgebiet. Die Polizistinnen und Polizisten waren bei den Jecken in Eitorf, Hennef, Siegburg, Sankt Augustin und Troisdorf unterwegs, um für Sicherheit zu sorgen. Dabei hatten sie leichtes Spiel; die pure Polizeipräsenz reichte offenbar aus, um Streitigkeiten und Straftaten zu verhindern. Es musste nur ein Platzverweis gegen einen 24-jährigen Troisdorfer ausgesprochen werden. Dieser geriet als Besucher des Siegburger Rosenmontagsumzuges in Streit mit seiner Freundin und war aggressiv geworden. Gegen 16:30 Uhr wurden die Beamten auf dem Siegburger Markt auf ein Kleinkind im Eisbärenkostüm aufmerksam gemacht, das im Gedränge seine Mutter verloren hatte. Binnen weniger Minuten konnte die Mutter gefunden werden und beide konnten sich wieder in die Arme nehmen. Der Gesamteinsatzleiter, Erster Polizeihauptkommissar Dr. Reuter, bedankte sich bei allen Einsatzkräften: "Erneut hat sich die gute Planung und die Zusammenarbeit mit den Frauen und Männern der Ordnungsämter, der Jugendämter, Rettungsdienste sowie der Feuerwehr bewährt und die Närrinnen und Narren konnten friedlich und fröhlich feiern."(Ri)

