Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bild-Infos

Download

Hennef (ots)

Am 27.02.2019 gegen 16:10 Uhr fuhr eine 73-jährige Henneferin an der Anschlussstelle Hennef-West von der A 560 ab. An der Einmündung zur Frankfurter Straße wollte sie nach rechts in Richtung Hennef-Stossdorf abbiegen. Möglicherweise durch die Blendung der tief stehenden Sonne übersah sie beim Abbiegen einen Radfahrer, der vorfahrtberechtigt auf dem Radweg entlang der Frankfurter Straße die Einmündung passierte. Der 45-jährige Radler aus Sankt Augustin wurde von dem Pkw erfasst und beim Sturz schwer verletzt. Ein Arzt, der zufällig an der Unfallstelle vorbeifuhr, hielt sofort an und übernahm die Erstversorgung des Verletzten. Später wurde der 45-Jährige im Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell