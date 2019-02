Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Troisdorfer Cafè

Troisdorf (ots)

In der Nacht zum 26.02.2019 brachen Unbekannte in ein Cafè in Troisdorf, Hauptstraße/Waldstraße ein. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang durch eine Notfalltür, um in die Geschäftsräume zu gelangen. Sie entwendeten eine Sahnemaschine im Wert von mehreren tausend Euro und die Tageseinnahmen aus einem verschlossenen Metallbehälter. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen, die mit der Tat im Zusammenhang stehen könnten, unter Tel.: 02241 541-3221.(Ri)

Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

