Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Radfahrerin auf Überweg angefahren

Siegburg (ots)

Am 26.02.2019 gegen 11:30 Uhr fuhr eine 58-jährige Autofahrerin aus Aachen in Siegburg auf der Aulgasse in Richtung der Innenstadt. Kurz vor der Einmündung zur Dohkaule überfuhr sie einen Fußgängerüberweg und übersah dabei eine Radfahrerin, die sich vom rechten Fahrbahnrand auf den Überweg begab. Die 71-jährige Siegburgerin wurde von dem Pkw erfasst und schwer verletzt. Sie musste vor Ort von einem Notarzt versorgt werden, ehe sie per RTW in ein Krankenhaus kam. Derzeit ist noch unklar, ob die Radlerin ihr Rad schob oder darauf fuhr. Dazu gab es vor Ort widersprüchliche Zeugenangaben. Mögliche weitere Zeugen werden gebeten, sich unter Tel.: 02241 541-3121 zu melden.(Ri)

