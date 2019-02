Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: 7 Verletzte bei Wohnungsbrand

Sankt Augustin-Niederpleis (ots)

Am gestrigen Abend, gegen 21.00 h, erhielt die Polizei Kenntnis von einem Wohnungsbrand in einem Hochhaus im Wacholderweg. Die anrückenden Einsatzkräfte konnten bereits die Flammen aus einer Wohnung im 9. Stock schlagen sehen. Nachdem das betroffene und darüber liegende Stockwerk evakuiert und der Brand gelöscht war, waren insgesamt 7 leicht verletzte Bewohner des Hochhauses zu beklagen. 3 von ihnen wurden in nahe liegende Krankenhäuser verbracht. Die Bewohner des 10. Stocks konnten spät in der Nacht wieder in ihre Wohnungen zurück. Der 9. Stock ist derzeit unbewohnbar. Brandursache könnte eine versehentlich auf einer heißen Herdplatte abgestellt Thermoskanne sein. Die Ermittlungen hierzu hat die Kriminalpolizei übernommen. Der Krisenstab der Stadt Sankt Augustin koordinierte vor Ort die Unterbringung derer, die zunächst nicht in ihre Wohnung zurück kehren konnten. Die Einsatzkräfte rückten gegen 01.15 Uhr ab.

