Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autofahrerin kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Windeck (ots)

Eine junge Autofahrerin ist am Montagabend (25.02.2019) auf der Landstraße 312 in einer scharfen Kurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Glücklicherweise wurde die 22-Jährige bei dem Unfall nur leicht verletzt. Die Windeckerin fuhr gegen 19:00 Uhr auf der L 312 von Windeck-Herchen in Richtung Windeck-Leuscheid. In einer scharfen Linkskurve reagierte nach Angaben der Fahrerin das Lenkrad nicht mehr, sodass sie nach rechts von der Fahrbahn abkam, in den Seitengraben stürzte und nach zirka 70 Metern frontal gegen einen Baum prallte. Die 22-Jährige konnte sich selbst aus dem Wagen befreien und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme wurde die L 312 in beide Richtungen vollständig gesperrt. Der Unfallwagen musste mit einem Kran geborgen werden und wurde zur technischen Untersuchung sichergestellt. Der Schaden beträgt rund 4.200 Euro. (fh)

