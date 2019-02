Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher steigen in Grundschule ein

Niederkassel (ots)

Am vergangenen Wochenende sind Einbrecher in eine Grundschule an der Beckergasse in Niederkassel eingebrochen. Zwischen 16:00 Uhr am Freitagnachmittag (22.02.2019) und 10:00 Uhr am Sonntagmorgen (24.02.2019) warfen die bislang unbekannten Täter die Scheibe der Haupteingangstür mit einem großen Stein ein. Vermutlich mit einem Feuerlöscher versuchten sie zunächst, die Tür zum Sekretariat einzuschlagen, gelangten jedoch nur in das Büro der Schulleitung. Dort durchsuchten die Täter sämtliche Schubladen und Schränke und fanden zwei Geldkassetten, die sie vor Ort öffneten. Ob auch etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02241 541-3221. (fh)

