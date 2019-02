Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zigaretten aus Supermarkt gestohlen

Hennef (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen (21. und 22.02.2019) in einen Supermarkt am Sanddornweg in Hennef eingebrochen. Sie schlugen eine Scheibe neben dem Kassenbereich ein, hebelten zwei Zigarettenautomaten auf und nahmen sämtliche Packungen mit. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02241 541-3521 entgegen. (fh)

