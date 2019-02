Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Beim Abbiegen Fahrradfahrer übersehen

Sankt Augustin (ots)

Beim Abbiegen auf eine Tankstelle hat der Fahrer eines Kleinlastwagens am Freitagmittag (22.02.2019) einen Fahrradfahrer übersehen. Um eine Kollision mit dem Auto zu vermeiden, bremste der Fahrradfahrer stark ab, stürzte und musste verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden.

Der 19-jährige Fahrer des Kleinlastwagens aus Königswinter war gegen 12:15 Uhr auf der Bonner Straße in Sankt Augustin in Richtung Siegburg unterwegs. Als er nach rechts auf das Gelände einer Tankstelle abbog, übersah er dabei einen 58-jährigen Fahrradfahrer aus Troisdorf, der in gleicher Richtung auf dem Radweg fuhr. Zwar kam es nicht zu einem Zusammenstoß, der Fahrradfahrer musste jedoch so stark abbremsen, dass er auf die Straße stürzte und sich stark im Gesicht verletzte. Der 58-Jährige musste daraufhin in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 200,- Euro. (fh)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell