Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Motorradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt

Lohmar (ots)

Ein Motorradfahrer aus Lohmar hat sich bei einem Unfall am Samstag (24.02.2019) schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Er hatte auf dem Kellershohner Weg die Kontrolle über sein Motorrad verloren und war mehrere Meter über den Asphalt gerutscht.

Der 60-Jährige fuhr gegen 11:45 Uhr auf dem Kellershohner Weg in Richtung Klasberg. Kurz nachdem er losgefahren war, verhedderte sich sein rechter Motorradhandschuh im Bereich des Gasgriffes. Bei dem Versuch, den Handschuh zu lösen, gab der 60-Jährige unbeabsichtigt Vollgas und verlor die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte und rutschte mehrere Meter über den Asphalt. Der Lohmarer musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Motorrad entstand ein Schaden von rund 1.000,- Euro. (fh)

