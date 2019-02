Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Stark alkoholisierter Autofahrer touchiert Leitplanke

Siegburg, Zeithstraße / Samstag 23.02.2019, 20:20 Uhr (ots)

Ein 34 jähriger Lohmarer, welcher mit seinem Pkw auf der Zeithstraße in Siegburg unterwegs war, fiel einem Zeugen durch seine sehr unsichere Fahrweise auf. Laut dem Zeugen fuhr der Lohmarer in Schlangenlinien und touchierte rechtsseitig eine Schutzplanke, welche jedoch keinerlei Beschädigung aufwies. Der Pkw bzw. Fahrzeugführer konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten an der Örtlichkeit Zeithstraße/Zeithstraße in Siegburg stehend und mit eingeschalteter Warnblinkanlage angetroffen und kontrolliert werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 34 Jährigen ergab einen Wert 2,24 Promille. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des 34 Jährigen wurde sichergestellt. (Li.)

