Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Autoknacker stehlen eine Dose Bonbons

Troisdorf (ots)

Eine Dose Bonbons ist die Beute unbekannter Täter aus dem Aufbruch zweier Autos in der Bonhöfferstraße in Troisdorf. Die Besitzer eines Mercedes und eines Saab hatten ihre Fahrzeuge am Mittwochabend (20.02.2019) abgestellt und am nächsten Morgen den Einbruch festgestellt. Die Autoknacker schlugen jeweils ein Seitenfenster ein und öffneten die Fahrzeuge. Sie durchsuchten die Handschuhfächer und Kofferräume der Autos nach Beute. Bis auf eine Dose Bonbons im Mercedes fanden sie nichts Stehlenswertes. Der Sachschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Zeugenhinweise an die Polizei in Troisdorf unter der Rufnummer 02241 541-3221. (Bi)

