Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Werkzeugmaschinen aus Firmenfahrzeugen entwendet

Hennef (ots)

In der Nacht zum 20.02.2019 machte sich ein Unbekannter an mehreren Lkw auf dem Gelände einer Baufirma an der Reisertstraße in Hennef-Stossdorf zu schaffen. An drei Lkw schlug er mit einer Schaufel eine Scheibe ein und entwendete zwei Teerschneider, eine große Motorsäge und einen Winkelschleifer mit Zubehör. Die Geräte transportierte er mit einer Sackkarre ab, die er auf dem Gelände fand. Der Beutewert wird auf rund 4000,- Euro geschätzt. Nach der Aufzeichnung der Videoüberwachung der Firma fand die Tat zwischen 02:25 Uhr und 03:50 Uhr statt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter Tel.: 02241 541-3521 entgegen.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell