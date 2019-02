Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Geldbörse in Schulsekretariat gestohlen

Siegburg (ots)

Am 20.02.2019 gegen 12:15 Uhr bemerkte eine Sekretärin der Grundschule Siegburg-Deichhaus den Diebstahl ihrer Geldbörse aus der Handtasche im Büro, welches sie kurz verlassen hatte. Da sie kurz zuvor einem Fremden begegnet war, hielt sie nach dem Mann Ausschau und entdeckte ihn auf dem Parkplatz vor der Schule. Sie lief ihm nach und fand ihn versteckt zwischen Altkleidercontainern. Sie stellte ihn zur Rede, worauf er ihr unter Drohungen das Portemonnaie zurückgab, allerdings ohne das Bargeld. Der Mann flüchtete weiter und wurde von zwei Zeugen verfolgt, die auch die Polizei verständigten. Wenig später konnte der Verdächtige von den Beamten in einem Garten der Alfred-Keller-Straße gestellt und festgenommen werden. Die Mitarbeiterin erhielt ihr Geld zurück. Der 50-Jährige aus Sankt Augustin ist nun Beschuldigter in einem Strafverfahren wegen Diebstahls und Bedrohung.(Ri)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell