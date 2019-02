Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Cannabis-Plantage im Rahmen einer Durchsuchung vorgefunden

Niederkassel, Kölner Straße 114, ehem. KFZ-Werkstatt (ots)

Eine anonyme Melderin gab heute Mittag telefonisch gegenüber Beamten der hiesigen Polizeileitstelle an, dass es im Bereich einer ehemaligen Kfz-Werkstatt an der Kölner Straße in Niederkassel stark nach Cannabis rieche. Vor Ort eingesetzte Beamte der Polizeiwache Troisdorf bestätigten dies. Nachdem die Staatsanwaltschaft Bonn einen Durchsuchungsbeschluss erwirkte, wurde im Rahmen der erfolgten Durchsuchung eine größere Cannabis-Plantage mit einer großen Menge Cannabis-Pflanzen vorgefunden. Pflanzen und Plantagen-Equipment wurden sichergestellt. Ermittlungen zum Betreiber der Plantage dauern an.

