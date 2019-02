Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Bewaffneter Täter überfällt Tankstelle

Niederkassel (ots)

Gestern Abend (18.02.2019) gegen 20.40 Uhr betrat ein maskierter und bewaffneter Täter das Kassenhäuschen einer Tankstelle an der Marktstraße in Niederkassel-Rheidt und raubte einen kleinen dreistelligen Bargeldbetrag. Der schlecht Deutsch sprechende Tatverdächtige bedrohte die anwesende Kassiererin mit einer Pistole und forderte die Herausgabe von Geld. Da die 47-jährige Angestellte nicht darauf reagierte, ging der Täter um den Tresen herum und nahm sich das Geld. Anschließend lief er mit der Beute über den Parkplatz des angrenzenden Supermarktes in Richtung der Deutzer Straße davon. Dabei wurde er von weiteren Zeugen beobachtet. Bei Tatausführung hatte der 175-180cm große Täter die Kapuze seines blauen Pullovers über den Kopf gezogen. Zusätzlich hatte er Teile des Gesichts mit einem Tuch oder ähnlichem verhüllt. Der schlanke Mann mit dunklem Teint trug eine schwarze Hose und Sneakers. Bewaffnet war er mit einer schwarzen Pistole. Der Täter hat am Tatort einen schwarzen Rucksack der Marke "Under Armour" zurückgelassen, der von der Polizei als Spurenträger sichergestellt wurde. Zeugen, die Angaben zum Täter oder dem zurückgelassenen Rucksack machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Troisdorf unter der Telefonnummer 02241 541-3221 zu melden. (Bi)

