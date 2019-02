Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Mit dem Auto überschlagen

Neunkirchen-Seelscheid (ots)

Am Montagnachmittag (18.02.2019) gegen 15.50 Uhr hat sich eine 20-jährige Autofahrerin auf der Frauenstraße (Kreisstraße 11) in Höhe der Ortslage Neunkirchen-Seelscheid Oberdorst mit ihrem Fiat überschlagen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die alarmierte Polizei rekonstruierte den Unfallhergang anhand der vorgefundenen Unfallspuren, da die junge Frau aus Neunkirchen-Seelscheid beim Eintreffen der Beamten bereits ärztlich behandelt wurde und nicht befragt werden konnte. Laut Spurenlage war die 20-Jährige auf der Frauenstraße in Richtung der Ortslage Nackhausen gefahren. In einer Linkskurve war sie aus ungeklärten Gründen auf den unbefestigten Teil rechts neben der Fahrbahn geraten. Vermutlich lenkte die Fahrerin zu stark gegen und driftete nach links in einen Straßengraben. Der weiße Kleinwagen prallte gegen die Böschung, wurde zurückgeschleudert und landete auf der Seite liegend auf der Fahrbahn. Dabei wurde die Fiat-Fahrerin vermutlich leicht verletzt. Das Auto der 20-Jährigen wurde durch einen Abschleppdienst abtransportiert, den sie noch selbst verständigt hatte. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt. (Bi)

