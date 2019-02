Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbruch in Verbrauchermarkt

Troisdorf (ots)

Am 18.02.2019 gegen 06:20 Uhr bemerkte eine Mitarbeiterin eines Verbrauchermarktes in Troisdorf-Bergheim eine eingeschlagene Scheibe neben dem Haupteingang. Offenbar waren unbekannte Täter in der Nacht nach 22:00 Uhr in den Markt an der Straße "Zum Kalkofen/Am Krausacker" eingebrochen. Das Fenster hatten sie augenscheinlich mit einem Betonklotz, wie er üblicherweise als Fuß für mobile Bauzäune verwendet wird, eingeworfen. Im Inneren des Marktes hatten die Einbrecher an mehreren Kassenboxen die Unterschränke aufgehebelt und eine größere Menge Zigarettenstangen entwendet. Die genaue Anzahl ist noch unklar. Die Kripo bittet Zeugen, die in der Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die mit dem Einbruch im Zusammenhang stehen könnten, sich unter Tel.: 02241 541-3221 bei der Polizei zu melden.(Ri)

