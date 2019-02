Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Unfallfahrer vorsorglich ins Krankenhaus

Troisdorf (ots)

Aus bislang ungeklärten Gründen ist am Samstagabend (17.02.2019) gegen 21.10 Uhr ein 40-jähriger BMW-Fahrer auf der Uferstraße in Troisdorf nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Mann aus Köln fuhr mit seinem PS-starken Wagen von Sankt Augustin in Richtung Troisdorf. In einer Linkskurve verlor der 40-Jährige die Kontrolle über sein Auto und prallte gegen die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand. Die Leitplanke wurde durch die Wucht des Aufpralls über mehrere Meter Länge aus der Verankerung gerissen und beschädigt. Nach einigen Metern kam der stark beschädigte 3er BMW mitten auf der Uferstraße zum Stehen. Aufgrund des Unfallbildes wurde der 40-jährige Fahrer vorsorglich ins Krankenhaus gefahren. Der weiße BMW wurde abgeschleppt. Während der Unfallaufnahme war die Uferstraße zeitweise komplett gesperrt. Der Sachschaden wird auf circa 65.000 Euro geschätzt. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen, ob möglicherweise zu hohe Geschwindigkeit für den Unfall ursächlich war. (Bi)

