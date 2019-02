Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Zeche geprellt

Sankt Augustin (ots)

Am Sonntagabend (17.02.2019) gegen 21.15 Uhr wurde die Sankt Augustiner Polizei zu einem Restaurant an der Kölnstraße gerufen. Ein 69-jähriger Gast konnte seine Rechnung nicht bezahlen und soll deswegen der Kellnerin gedroht haben. Nach Angaben der Kellnerin betrat der Mann aus Sankt Augustin am späten Nachmittag das Restaurant. Er bestellte Speisen und Getränke für knapp 40 Euro. Als er seine Rechnung begleichen sollte, räumte der 69-Jährige ein, gar kein Geld dabei zu haben. Es kam zu einem Streitgespräch, in dessen Verlauf er das Restaurantpersonal mit dem Tod bedroht haben soll. Beim Eintreffen der Polizei zeigte sich der Sankt Augustiner versöhnlich und gab an, alles nicht so gemeint zu haben und sich lediglich über das Personal des Restaurants geärgert zu haben. Von einer Todesdrohung wollte er jedoch nichts wissen. Da er sich gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten nicht ausweisen konnte, wurde er nach Ausweispapieren durchsucht. Die Durchsuchung förderte einen Führerschein zu Tage, der nicht auf den Sankt Augustiner ausgestellt war. Woher die Fahrerlaubnis stammt, wusste der 69-Jährige nicht mehr. Die Beamten stellten das Dokument sicher. Gegen den wegen ähnlicher Delikte polizeibekannten Sankt Augustiner wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung, des Zechbetrugs und der Fundunterschlagung eingeleitet. Die offene Rechnung will der 69-Jährige zeitnah begleichen. (Bi)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

Pressestelle



Telefon: 02241/541-2222

E-Mail: pressestelle@polizei-rhein-sieg.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell