Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Randalierer wehrt sich gegen Rettungskräfte und Polizisten

Niederkassel (ots)

Am 17.02.2019 gegen 02:25 Uhr rief die Ehefrau eines 58-jährigen Niederkasselers den Rettungsdienst, weil er nach einer Karnevalsfeier in der Wohnung randalierte und Gegenstände zerschlug. Der alkoholisierte Mann hatte zudem absichtlich seinen Kopf gegen Möbel und die Wand geschlagen und sich dabei verletzt. Die beiden Mitarbeiter des Rettungsdienstes mussten ihn gewaltsam davon abhalten, sich selbst weiter zu verletzten. Dabei schlug der 58-Jährige einem der Rettungssanitäter mit der Faust ins Gesicht. Gegen die zur Unterstützung gerufenen Polizisten wehrte sich der Niederkasseler ebenfalls heftig. Er musste schließlich mit Handfesseln fixiert werden. Wegen seines bedenklichen gesundheitlichen Zustandes wurde auch ein Notarzt hinzu gezogen, der ihn zur Behandlung in ein Krankenhaus bringen ließ. Dort musste er wegen der schwerwiegenden Kopfverletzung auf der Intensivstation behandelt werden. Gegen den 58-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen der Widerstandshandlungen gegen die Beamten und die Rettungsassistenten eingeleitet.(Ri)

